Apple, utenti obbligati ad aggiornare l'iPhone

Chi non accetterà l'update perderà email, web browser e App Store.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-10-2019] Commenti

Da quando s'è scoperto - per ammissione diretta di Apple - che le nuove versioni di iOS davvero rallentano gli iPhone più vecchi, gli utenti dei prodotti della Mela morsicata non sempre sono così entusiasti di aggiornare il proprio dispositivo, soprattutto se fanno parte di quella cerchia di persone che non vuole cambiare smartphone ogni anno.

Ciò ha portato a situazioni come quella attuale, in cui ci sono in circolazione ancora diversi iPhone 5, un'edizione introdotta nel 2012 quando l'ultima versione di iOS era la numero sei, che non sono mai stati aggiornati a un sistema operativo più recente (ossia iOS 10.3.4, l'ultimo supportato da questo modello).

Apple ha ora deciso che questa situazione non è più sostenibile, e ha stabilito un ultimatum: chi non aggiornerà il proprio iPhone 5 a iOS 10.3.4 entro il prossimo 3 novembre si vedrà disabilitare alcune funzioni chiave, quali l'email, la navigazione nel web, l'App Store e iCloud.

Giustizia vuole però che non si addossi tutta la colpa a Apple per questa mossa: l'aggiornamento è motivato dalla necessità di conformarsi all'ultimo rollover del GPS, avvenuto lo scorso aprile.

Il rollover è un fenomeno che avviene periodicamente e riguarda il numero a 10 bit usato dal sistema GPS per la trasmissione di data e ora, e contiene il numero della settimana attuale contato a partire da 0.

Trattandosi di soli 10 bit, ci sono a disposizione 1024 settimane: poi è necessario ripartire, avendo cura che tutto continui a funzionare senza che gli apparecchi credano di essere tornati indietro nel tempo.

Per rendere compatibili gli iPhone più vecchi con l'ultimo rollover è quindi necessario l'update: ciò garantirà che sia il GPS che la gestione di data e ora funzionino correttamente. Chi non si adeguerà, si ritroverà uno smartphone menomato.

L'aggiornamento andrà quindi installato prima del 3 novembre. Non farla e poi pentirsene comporta il dover collegare l'iPhone a un computer per eseguire il ripristino.