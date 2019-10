Il rosario ''smart'' non era molto smart

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-10-2019] Commenti

Naked Security segnala un caso davvero insolito di vulnerabilità informatica con rischi di privacy: un rosario "smart".

Su Vatican News è stato presentato un rosario che si attiva quando l'utente sfiora la sua croce sensibile al tocco. Costa 110 dollari e si sincronizza con un'app, denominata Click to Pray (da non confondere con Plug and Play), che traccia le tappe dell'utente nella serie di preghiere e tiene conto anche dei passi fatti nel mondo fisico.

Purtroppo è emerso che l'app aveva una falla di autenticazione piuttosto grave: l'accesso tramite PIN di quattro cifre è facile da scardinare in vari modi, compreso il fatto che non c'è limite al numero di tentativi effettuabili tramite la API, per cui è semplicissimo tentare tutti i PIN con uno script fino a trovare quello giusto.

Entrando nell'account era possibile acquisire avatar, numeri di telefono, date di nascita e altri dati personali. Il ricercatore di sicurezza Baptiste Robert ha segnalato la cosa con discrezione ai responsabili, che hanno corretto la falla e ringraziato per la segnalazione.