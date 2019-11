La borraccia che sterilizza l'acqua in 60 secondi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-11-2019] Commenti

Tutti sanno che l'acqua è un bene preziosissimo ma, anche in quei luoghi in cui ce n'è in abbondanza, è fondamentale che si tratti di acqua potabile.

Negli anni sono stati sviluppati diversi sistemi per il trattamento dell'acqua al fine di eliminarne i batteri e i patogeni eventualmente presenti e ora, grazie al progresso della tecnologia, è nata una borraccia in grado di sterilizzare l'acqua al proprio interno in appena 60 secondi.

Relizzata in acciaio e senza BPA, si chiama LARQ e il suo segreto - se così si può dire - sta nell'utilizzo della radiazione ultravioletta germicida nella lunghezza d'onda UV-C.

Una batteria ricaricabile ai polimeri di litio fornisce l'energia necessaria all'attivazione dei LED che generano la luce ultravioletta alla pressione di un tasto. In un minuto il 99,9999% dei batteri (secondo quanto dichiara il produttore) viene neutralizzato.

Inoltre, per garantire una sicurezza ancora maggiore, LARQ provvede in autonomia a ripetere periodicamente il processo di sterilizzazione, per un massimo di sei volte al giorno.

LARQ funge anche da borraccia termica, essendo in grado di mantenere i liquidi al proprio interno freschi per 24 ore e caldi per 12 ore.

LARQ si può acquistare direttamente dal sito del produttore: la versione da 500 ml costa 95 sterline (circa 110 euro), mentre quella da 740 ml costa 118 sterline (circa 137 euro).

Esiste poi anche un'edizione dedicata agli sportivi, chiamata LARQ Bottle Movement, che offre in più un'impugnatura in silicone, e la custodia Limited Edition Sleeve, realizzata in neoprene e dotata di un laccio in «pelle vegana».