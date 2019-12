Il powerbanki di Xiaomi che è anche uno scaldamani

''Chi sbarca in Italia va via per non morire, va via perché c'hanno una guerra, un maremoto... come fai a fermarli? Bisogna creare delle strutture intelligenti, inserirli piano piano a fare delle cose perché sono gente straordinaria. E' un processo di cui non se ne può fare a meno. Arrivano, arrivano a riprendersi un pochino di quello che gli abbiamo tolto in 200 anni''. Chi è?

(Vedi poi la soluzione) Uno che non considera prioritario lo Ius Soli per dare diritti di cittadinanza ai figli della "gente straordinaria" che arriva in Italia. Uno che non vuole abolire il reato di clandestinità per non portare il suo partito a percentuali da prefisso telefonico. Uno che ordina ai suoi parlamentari un voto contrario alla legge che ha abolito in Italia il reato penale di clandestinità. Uno che ha messo come requisito indispensabile per l'appartenenza al suo partito politico la cittadinanza italiana. Uno che da normale cittadino diceva pacatamente cose di buon senso ma una volta entrato nei meccanismi del potere è costretto a dire e fare minchiate per tenere insieme milioni di ignoranti e razzisti che toglierebbero il voto a proposte pacate e di buon senso. Tutti quelli nominati finora.

Mostra i risultati (1171 voti)