Il parka impermeabile nato da bottiglie in PET riciclate

Se avete bisogno di una giacca a vento impermeabile ma volete un prodotto che sia stato creato con attenzione all'ambiente, forse la proposta di Maium è quella che fa per voi.

Si chiama Lightweight Parka ed è ciò che il nome suggerisce - un giaccone impermeabile e leggero - ma con una particolarità: è stato creato con bottiglie di plastica (PET) riciclate e seguendo una politica che impone condizioni di lavoro etiche e sicure.

Disponibile sia in versione da uomo che in versione da donna si propone come un capo d'abbigliamento che rispetta la natura senza rinunciare all'attenzione alla moda, almeno secondo quanto dichiara Maium.

Ha polsini regolabili per essere il più confortevole possibile e dispone anche di regolazioni intorno alla vita e al cappuccio; cerniere laterali permettono di trasformarlo in una sorta di poncho e, se non serve, può essere ripiegato in maniera tale da occupare pochissimo spazio.

Il Lightweight Parka di Maium è disponibile in tre diversi colori - nero, verde militare e iridescente - direttamente sul sito dell'azienda, dove costa 155 euro.