Plex sfida Netflix con migliaia di film e serie TV gratis per tutti

L'intero catalogo da oggi è accessibile senza abbonamento, a patto di sopportare un po' di pubblicità.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2019] Commenti (1)

Per gli amanti dei film e delle serie televisive una nuova possibilità di godere, legalmente e gratuitamente, dei propri contenuti preferiti è ora disponibile, a patto di sopportare un po' di pubblicità.

Plex ha infatti messo a disposizione gratuitamente il proprio catalogo di contenuti a chiunque abbia un account, in cambio della visualizzazione di spot prima e durante la riproduzione.

Per chi non lo conosce, ricordiamo che Plex è nato come lettore multimediale in configurazione client-server partendo dal codice di XBMC, ossia il progetto oggi noto come Kodi.

Nel tempo Plex s'è evoluto sino a diventare non soltanto una soluzione per la riproduzione di video disponibile su una quantità di piattaforme - dalle smart TV ai tablet Android, da Windows alla Xbox e alla Playstation, passando naturalmente per una versione Web - ma anche un'azienda in grado di sottoscrivere accordi con i produttori di film e serie TV da poi distribuire.

Plex, similmente a concorrenti forse più famosi come Netflix, offre infatti un piano ad abbonamento (il Plex Pass, a 4,99 euro mensili) che oltre ai contenuti presenta opzioni come il controllo genitori e la possibilità di registrare le trasmissioni dal vivo.

Il debutto dell'opzione gratuita - previa pubblicità - si affianca a questa offerta, chiaramente senza le opzioni aggiuntive appena citate.

Per iniziare a vedere i contenuti - tra cui ci sono titoli di proprietà di colossi come Warner Bros, MGM o Lionsgate - non serve far altro che registrarsi sul sito di Plex ed eventualmente installare l'app per il proprio dispositivo.

L'unica avvertenza riguarda la lingua in cui film e serie sono disponibili: la maggior parte dei contenuti è soltanto in lingua inglese, sebbene in molti casi l'italiano sia disponibili come opzione per i sottotitoli.