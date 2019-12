Unspoiler e Spoilers Blocker

Le estensioni per non farsi spoilerare l'ultimo film di Star Wars (2)

Le estensioni per non farsi spoilerare l'ultimo film di Star Wars

2. Unspoiler (Chrome)

Unspoiler, disponibile per Chrome, è la sorella meno aggressiva di Spoiler Protection.

Anche in questo caso è necessario indicare la parola o le parole chiave che si intendono censurare, ma Unspoiler opera in maniera più fine, bloccando le pagine e i titoli che le contengono riuscendo allo stesso tempo a mantenere il web funzionale.

Il prezzo da pagare per questa minore aggressività è la possibilità che qualcosa sfugga alle maglie di Unspoiler: ciò può capitare soprattutto nella ricerca di immagini, pertanto è bene fare attenzione in questo senso.

3. Spoilers Blocker (Android)

Una soluzione efficiente per bloccare gli spoiler sugli smartphone con sistema operativo Android è Spoilers Blocker.

Non si tratta di un'estensione per browser ma di un'app vera e propria, che si occupa di nascondere dietro un riquadro colorato (un po' come Spoiler Protection 2.0) tutti i contenuti relativi alle parole chiave indicate dall'utente.