Windows 7, l'ultimo aggiornamento si mangia lo sfondo

Che sia stato fatto per errore o di proposito poco importa: a quanto pare Microsoft ha trovato un nuovo modo per infastidire gli utenti che - a loro rischio e pericolo - ancora usano Windows 7 dopo che lo scorso 14 gennaio il supporto è cessato.

L'installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza - KB4534310 e KB4534314 - ha infatti causato la sparizione dello sfondo del desktop su diversi PC, come molti utenti stanno segnalando nel web.

In luogo dell'immagine prescelta appare soltanto un desolato sfondo completamente nero, che svanisce - ripristinando la situazione precedente - soltanto con la disinstallazione delle patch citate.

Ovviamente non è mai una buona idea disinstallare delle correzioni di sicurezza, ed è pur vero che, secondo alcuni utenti, è sufficiente impostare nuovamente lo sfondo per riportare tutto alla normalità.

In alcuni casi ciò però s'è rivelato impossibile, e gli utenti in queste condizioni devono per ora rassegnarsi al funereo wallpaper che Microsoft ha pensato (o erroneamente impostato) per loro.

Da Redmond al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali: non è possibile quindi sapere se il luttuoso panorama sia una scelta degli sviluppatori di Windows per ricordare agli utenti che stanno usando un sistema operativo zombie oppure un semplice bug in una delle patch.