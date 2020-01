Ubuntu accoglie gli orfani di Windows 7 a braccia aperte

Pubblicato il tutorial ufficiale per passare a Linux.

Se pensate che la fine del supporto a Windows 7 sia tutto sommato un fenomeno marginale, considerato il tempo avuto a disposizione per organizzare la transizione a Windows 10, dovreste ricredevi.

Le statistiche parlano ancora di un 26% di PC, soprattutto aziendali, ancora utilizzano il vecchio sistema operativo e che, per un motivo o per l'altro, non prevedono un'installazione di Windows 10 nell'immediato futuro.

A tutti costoro si rivolge Ubuntu: perché - spiega quella che forse è la più famosa distribuzione Linux - accettare le condizioni di Microsoft e cedere a un sistema operativo prono a malfunzionamenti anche gravi quasi a ogni aggiornamento e notoriamente scritto per spiare l'utente?

Forse è il momento giusto per passare a Linux: questo sostiene Ubuntu che, per facilitare il grande salto, ha anche pubblicato una guida ufficiale da seguire affinché la transizione sia il più indolore possibile.

La guida, purtroppo disponibile soltanto in inglese, inizia chiarendo alcuni termini base e si dilunga in un'appassionata difesa di Linux in generale e Ubuntu in particolare, spiegando quali siano tutti gli ottimi motivi per dare una chance al sistema del pinguino.

Propone poi una lista di software esistenti sia in versione per Windows che in versione per Linux e, per quei software che non offrono il supporto a entrambe le piattaforme, illustra le alternative disponibili.

Infine, la guida spiega dettagliatamente tutti i passi da compiere per completare il passaggio da Windows 7 a Ubuntu, conservando tutti i dati grazie al backup e ricreando un ambiente familiare.