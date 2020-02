Windows 10, l'aggiornamento di febbraio fa sparire i profili degli utenti

Icone, sfondi e documenti: dopo il riavvio non c'è più niente.

Ha evidentemente ancora bisogno di qualche aggiustamento la strategia di Microsoft per eliminare i problemi causati ai Pc degli utenti dagli aggiornamenti del sistema operativo.

Non si capisce altrimenti perché all'inizio del mese una patch rilasciata per correggere il bug della ricerca in Esplora File sia arrivata a causare delle schermate blu, o perché sia assolutamente raccomandabile evitare di installare il February Cumulative Update (KB4532693) per Windows 10 1903 e 1909, da poco rilasciato.

L'update in questione è stato messo a disposizione durante il Patch Tuesday di martedì 11 febbraio, e ha già iniziato a fare danni.

Molti utenti stanno infatti segnalando che, dopo l'applicazione dell'aggiornamento, il desktop viene ripristinato alle impostazioni predefinite: spariscono le icone, al posto dello sfondo personalizzato torna quello con il logo di Windows e tutti i file personali vengono spostati in un'altra directory con estensione .000 o .bak posta all'interno della cartella C:\Users (assumendo un'installazione standard di Windows nel drive C).

Per utente normale, c'è di che farsi prendere dal panico: accendere il computer dopo l'installazione di quello che sarebbe dovuto essere un banale aggiornamento periodico e vedere che tutti i documenti sono scomparsi è certamente in grado di causare un momento di terrore.

Il fatto che i file siano ancora presenti, ma spostati nella cartella particolare indicata più sopra, non è infatti immediatamente visibile: si è più facilmente portati a credere che l'update abbia cancellato tutto.

Secondo le analisi degli esperti, il motivo di tutto ciò sta nel fatto che l'aggiornamento KB4532693, durante la propria installazione, utilizza un profilo temporaneo spostando quello dell'utente in una directory provvisoria ma, alla fin dele processo, non riesce a ripristinare il profilo originale.

Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha ancora riconosciuto l'esistenza del problema. Alcuni utenti fanno sapere che riavviare il Pc alcune volte può risolvere la situazione, e anche disinstallare l'aggiornamento KB4532693; ma ciò non avviene sempre.