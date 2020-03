Il peggior browser per la privacy? Microsoft Edge

Quale di queste famose "leggi" condividi maggiormente? Un oggetto cadrÓ sempre in modo da produrre il maggiore danno possibile. Qualsiasi cosa vada male, avrÓ probabilmente l'aria di andare benissimo. Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno. L'altra coda va sempre pi¨ veloce. A qualunque cosa si stia lavorando, non appena si mette via uno strumento, certi di aver finito di usarlo, immediatamente se ne avrÓ bisogno. Si troverÓ sempre una qualsiasi cosa nell'ultimo posto in cui la si cerca. Le probabilitÓ che un giovane maschio incontri una giovane femmina attraente e disponibile aumentano in proporzione geometrica quando Ŕ in compagnia della fidanzata, della moglie o di un amico pi¨ ricco. Prima o poi la peggiore combinazione possibile di circostanze Ŕ destinata a prodursi. La necessitÓ procura strani compagni di letto. Per quanto uno cerchi e si informi prima di comprare un qualsiasi articolo, lo troverÓ a minor prezzo da un'altra parte non appena l'avrÓ acquistato.

