Firefox, addio a Ftp in vista

Il venerabile protocollo è considerato insicuro e sarà presto rimosso.

21-03-2020

Accadrà il prossimo luglio (salvo imprevisti): in quel mese Mozilla rilascerà Firefox 77, prima versione del browser del panda rosso ad avere il supporto a Ftp disattivato come impostazione predefinita.

Di eliminare il supporto a Ftp si parla da un po' all'interno di Mozilla, in quanto il protocollo è considerato insicuro. Invece di aggiungere il supporto a Sftp, però, a quanto pare la strada intrapresa porterà all'abbandono completo dello standard, senza nemmeno contemplarne la versione "sicura".

Inizialmente, il supporto sarà solo disattivato. Gli utenti potranno riattivarlo dalla schermata delle impostazioni avanzate, cui si accede scrivendo about:config nella barra degli indirizzi.

L'idea di fondo prevede comunque, sul lungo periodo, di rimuovere del tutto Ftp da Firefox, senza lasciare alcuna opzione che permetta di tornare indietro.

C'è da dire che la maggioranza degli utenti molto probabilmente non ne sentirà la mancanza: chi usa Ftp già adesso adopera un client dedicato. Eppure era comodo adoperare un unico software, il browser, sia per navigare nel web che per accedere ai repository raggiungibili solo via Ftp.

Qui sotto, la schermata delle Impostazioni avanzate di Firefox, con le opzioni relative a Ftp. Quella che permette di attivare o disattivare il supporto al protocollo di trasferimento file è network.ftp.enabled.