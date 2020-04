Pong diventa un videogioco di ruolo

Il classico di Atari torna su Pc e console in versione Rpg.

La nostalgia è un sentimento potente e, come dimostra il successo delle riedizioni in formato mini delle console per videogiochi di trent'anni fa e più, può anche essere profittevole.

Atari, nome storico di questa industria, ha deciso di tentare nuovamente ad attirare l'attenzione dei vecchi videgiocatori con un'iniziativa particolare: Pong Quest, un videogioco di ruolo ispirato a Pong.

Pong - dovrebbero saperlo tutti - è uno dei primissimi videogiochi: è un simulatore di ping-pong in cui due barre bianche rappresentano le racchette, che si muovono verticalmente lungo lo schermo.

Proprio una di queste racchette è la protagonista di Pong Quest, che deve affrontare nemici e sfide all'interno di dungeon creati a partire dai giochi classici di Atari, quali Centipede e Asteroids.

Lo scopo è salvare il Pong World e la racchetta, come in ogni gioco di ruolo che si rispetti può essere personalizzata con vestiario e accessori vari; inoltre utilizza delle palline speciali per combattere contro gli avversari.

Pong Quest, che offrirà anche una modalità multigiocatore, sarà disponibile nel corso della primavera in versione per Pc (tramite Steam), PlayStation 4, Xbox One e Switch. Il prezzo previsto è di 15 dollari.

Qui sotto, il video di presentazione.