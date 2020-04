Galaxy A70, l'aggiornamento ad Android 10 è fatale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-04-2020] Commenti

È stato accolto con piacere il rilascio di Android 10 (con UI 2.0) fatto da Samsung per gli smartphone Galaxy A70. Sfortunatamente, per qualcuno il piacere è stato di breve durata.

Alcuni utenti hanno iniziato a segnalare che, dopo l'aggiornamento del sistema operativo e il conseguente riavvio, lo smartphone non si accendeva più.

Le indagini di Samsung hanno portato a scoprire un problema che riguarda il circuito che controlla la ricarica: a quanto pare quello usato dal Galaxy A70 è un modello vecchio che il nuovo sistema non riconosce. Samsung avrebbe dovuto inserire un update del firmware per consentire il riconoscimento del circuito, ma sembra che se ne sia dimenticata.

Così, al riavvio lo smartphone si convince che la batteria sia completamente scarica, e si spegne. A quel punto però non c'è più nemmeno modo di riaccenderlo, e di conseguenza neanche di applicare una patch software che riporti la situazione alla normalità: il Galaxy A70 è diventato a tutti gli effetti un soprammobile.

In realtà non proprio tutto è perduto. Si può anche essere così fortunati (nella disgrazia) da vedere il proprio telefono che, anziché spegnersi per sempre, si blocca in un ciclo di riavvii infinito.

In questo caso, chi ha pazienza e sa quel che sta facendo può provare a forza l'installazione di Android 9 Pie sulla memoria interna, collegando il telefono al computer, come descritto nel forum di Xda Developers. Certamente, però, non si tratta di una soluzione alla portata di chiunque.

Per tutti gli altri l'unica azione possibile è rivolgersi all'assistenza Samsung e ottenere la sostituzione del prodotto, ammesso che ci sia un centro assistenza aperto in questo periodo di chiusura quasi completa a causa della Covid-19.

Se nella vicenda c'è un lato positivo, questo è che l'aggiornamento problematico Android sembra interessare per ora soltanto i Paesi Bassi. Poiché però non è detto che casi analoghi non si verifichino anche altrove, chi possiede un Galaxy A70 è invitato a rimandare l'update.