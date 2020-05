A Torino il primo sciopero completamente smart

I 160 lavoratori della Scai Finance di Torino hanno scioperato quattro ore mentre erano in smart working

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-05-2020] Commenti

Lo possiamo chiamare "smart strike", sciopero agile o telesciopero quello che hanno effettuato il 23 aprile nelle loro case per quattro ore i 160 dipendenti della Scai Finance di Torino, un'azienda specializzata in informatica per il settore finanziario.

Dopo una trattativa in videoconferenza e un'assemblea sindacale on line i sindacati hanno proclamato uno sciopero contro la messa in cassa integrazione di 24 di loro, una lista decisa unilateralmente dall'azienda, per il rifiuto dell'azienda di spalmare la stessa cassa integrazione su tutto il personale evitando un peso gravoso solo sui 24 e di non anticipare agli stessi il trattamento di Cig.