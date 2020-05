Il sito per trovare le mascherine

Ma anche termoscanner, gel e guanti.

Con le disposizioni in vigore per limitare la diffusione del Sars-CoV-2, per tutti è indispensabile attrezzarsi con mascherine, guanti, gel disinfettanti e in generale tutto ciò che si può definire Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi).

L'esperienza delle scorse settimane ci ha mostrato come la caccia alla mascherina (e agli altri dispositivi) sia uno sport tutt'altro che semplice, dato che le prede scarseggiano: molti negozi e farmacie hanno esaurito le loro scorte già all'inizio della quarantena, e i rifornimenti tardano ad arrivare.

Per evitare agli italiani di peregrinare lungo la penisola, quattro giovani hanno creato il sito Trova Mascherine, pensato chiaramente per tenere sotto controllo la disponibilità di Dpi in tutta Italia.

Il sito è gratuito e d'uso intuitivo: basta visitarlo, zoomare sulla mappa ingrandendo la propria zona d'interesse e cliccare sui numeri che vi appaiono: a ognuno di essi corrisponde una farmacia o un negozio che abbia provveduto a segnalare le proprie scorte.

L'inserimento dei dati viene effettuato dal personale dei vari esercizi; da loro dipende, quindi, un aggiornamento puntuale, operazione che peraltro è anch'essa gratuita, tanto quanto la consultazione del sito.

Trova Mascherine è un sito, e non un'app da scaricare sullo smartphone, per una precisa scelta: in questo modo può essere utilizzata e consultata da chiunque sappia semplicemente usare un browser.

«L'applicazione è nata come una web app, non deve essere quindi scaricata sul cellulare ma è possibile accedervi direttamente sul sito» spiega Giovanni Fassio, uno degli ideatori. «I cittadini potranno collegarsi gratuitamente al sito e scoprire in quale delle farmacie vicine potranno trovare i Dpi che cercano, non dovendo passare di farmacia in farmacia ed evitando così contatti non necessari e pericolosi».