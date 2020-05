Anche Windows ha il suo gestore di pacchetti in stile Linux

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2020] Commenti (4)

Quando gli utenti di Linux cercano di convincere gli utenti di Windows a passare al sistema operativo del pinguino, uno degli argomenti che vengono citati a supporto della transizione è la presenza, nelle varie distribuzioni Linux, dei Package Manager.

I "gestori dei pacchetti" semplificano l'installazione dei software mancanti nella configurazione di base, utilizzando un'interfaccia grafica oppure dalla linea di comando.

Ogni distribuzione dispone infatti di propri repository, raccolte di software - cui si accede via Internet - organizzato in pacchetti che si possono installare con senza difficoltà.

Se sono un utente di Ubuntu e voglio aggiungere un editor per i video, posso per esempio semplicemente aprire un Terminale e digitare sudo apt install kdenlive; se sono un utente di Manjaro digiterò pamac install kdenlive; e via di seguito. Oppure, come dicevamo, usare l'interfaccia grafica.

Non è necessario, per lo più, setacciare il web alla ricerca del file di Setup del programma desiderato, da scaricare ed eseguire: tutto, o quasi, è già compreso nella distribuzione.

Presto anche gli utenti di Windows potranno sfruttare qualcosa di analogo. All'ultima Build Conference Microsoft ha infatti presentato il Windows Package Manager, uno strumento open source che semplifica l'installazione di software in ambiente Windows, rendendola simile al sistema cui sono abituati gli utenti di Linux.

Il Windows Package Manger è disponible su GitHub e si trova ancora in uno stato preliminare di sviluppo; non è difficile, tuttavia, immaginare un giorno in cui sarà incluso direttamente in Windows.

Funziona da linea di comando e lo si invoca scrivendo winget più l'operazione da eseguire e il nome software cui applicarla.

- winget install installa l'applicazione indicata;

- winget show mostra le informazioni circa l'applicazione;

- winget source permette di gestire i sorgenti;

- winget search cerca una data applicazione, di cui mostra alcune, brevi informazioni;

- winget hash esegue la validazione degli hash dei file di installazione;

- winget validate esegue la validazione di un file manifest;



La documentazione completa del gestore di pacchetti è disponibile sul sito di Microsoft.