Da Samsung lo smartphone da usare in guerra

Il Galaxy S20 Tactical Edition è tanto robusto da poter essere portato in combattimento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2020]

Acquistare uno smartphone, soprattutto se si tratta di un modello di punta, significa entrare in possesso di un dispositivo potente ma fragile, e che è anche costato parecchio.

Evidentemente, apparecchi del genere non sono pensati per l'utilizzo in situazioni estreme, come può esserlo una zona di guerra: nelle mani di un soldato, probabilmente non resisterebbero molto.

Ecco quindi che Samsung ha preparato un'edizione speciale del proprio Galaxy S20, corazzandola in maniera tale da poter affrontare il fronte senza andare immediatamente in pezzi.

Si chiama Galaxy S20 Tactical Edition e, internamente, è praticamente identico al Galaxy S20 in abiti civili: SoC Snadragon 865, 12 Gbyte di RAM, 128 Gbyte di memoria interna, schermo da 6,2 pollici e tripla fotocamera posteriore.

Attorno a tutto ciò c'è però un corpo molto più robusto dell'originale, una scocca dotata di protezioni ulteriori che permettono allo smartphone di resistere ai danni.

Inoltre, Samsung ha provveduto anche ad agire sul software. Il Galaxy S20 Tactical Edition dispone di un'architettura DualDAR, che migliora la crittografia dei dati; ha una particolare modalità notturna che ne consente l'utilizzo al buio senza che lo schermo emetta una luminosità eccessiva; c'è poi lo stealth mode che disattiva completamente le comunicazioni, in maniera più aggressiva di quanto faccia la normale modalità aereo.

«Grazie al software personalizzato» - spiega Samsung - «il Galaxy S20 TE può operare senza difficoltà con una vasta gamma di periferiche esistenti e risponde ai requisiti richiesti dalle applicazioni tattiche e confidenziali, in particolare quelle progettate per aiutare la navigazione su terreni difficili, comunicare su distanze notevoli e affrontare la perdita di comunicazione con le unità di comando».

Come si può immaginare, a causa di tutte queste particolarità il Galaxy S20 TE non è in vendita attraverso i canali normali, ma sarà fornito alle strutture militari a partire dal terzo trimestre di quest'anno a un prezzo che non è stato ancora divulgato.