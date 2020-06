Lo sfondo che manda in crash gli smartphone Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-06-2020] Commenti

Tutti ricorderanno i casi dei messaggi che mandano in crash gli iPhone, o quelli che mettono in crisi permanente WhatsApp.

Ora un nuovo pericolo di genere simile è stato scoperto, ma questa volta si tratta di un'immagine: se la si imposta come sfondo per il proprio smartphone Android, il sistema va subito in crash.

La segnalazione arriva da Ice Universe, che l'ha pubblicata su Twitter insieme a un esemplare dell'immagine incriminata.

Ulteriori approfondimenti hanno permesso di scoprire che alcuni modelli come lo Huawei Mate 20 Pro sono immuni agli effetti nefasti dell'immagine, mentre certamente sono colpiti i prodotti di Samsung così come lo sono i Pixel 2 e i Pixel 3 XL di Google.

La causa di tutto non sta in qualche codice malevolo nascosto all'interno dell'immagine con tecniche di steganografia: sta proprio nell'immagine stessa o, meglio, nello spazio dei colori da essa adoperato.

Anziché quello predefinito di Android (sRgb), essa usa lo spazio Rgb, che Android fino alla versione 10 non riesce a convertire: l'incompatibilità blocca il sistema operativo.

Non tutto è perduto, fortunatamente: riavviando il dispositivo in modalità provvisoria è possibile cancellare il file dell'immagine, ripristinando il corretto funzionamento. In alternativa, si può optare per un drastico reset completo.

Android 11, al momento in sviluppo, non soffre di questo problema perché converte automaticamente gli spazi di colore incompatibili.

Per quanto riguarda gli utenti di prodotti Samsung, infine, l'invito a tutti costoro è di aspettare il prossimo aggiornamento del firmware, con il quale l'azienda coreana introdurrà una corretta gestione degli spazi dei colori.