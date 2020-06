Windows 10, il nuovo Edge ha iniziato a rimpiazzare il vecchio

La distribuzione attraverso Windows Update è iniziata.

È improbabile, per quanto sia comunque possibile, che qualcuno si sia affezionato in modo particolare al Microsoft Edge originale, il browser che sostituì Internet Explorer quando venne lanciato Windows 10 ma proprio non riuscì a scalfire la supremazia di Google Chrome.

In ogni caso, la sua vita è ora giunta al termine. La nuova incarnazione di Edge, basata su Chromium (ossia la versione open source di Chrome) e disponibile opzionalmente sin dall'inizio di quest'anno, ha iniziato ad arrivare sui Pc di tutti gli utenti come aggiornamento obbligatorio attraverso Windows Update.

Dal punto di vista dell'utente dovrebbe cambiare poco: il nuovo Edge cerca di riprodurre il più possibile un'esperienza simile a quella del vecchio, ma che la musica sia nuova è evidente.

Lo è a partire dal logo fondamentalmente astratto che va a sostituire e pensiona definitivamente la e azzurra che gli utenti di Windows conoscono dai tempi delle prime versioni di Internet Explorer e che, pur avendo subito una certa evoluzione, è rimasta il simbolo del browser di Microsoft fino a oggi.

L'aggiornamento farà sparire ogni traccia del vecchio Edge: ciò significa anche che il nuovo Edge diventa parte integrante di Windows 10, e pertanto non può essere rimosso, né si può tornare alla versione precedente.

L'update gestirà il passaggio automatico di tutte le preferenze, dei preferiti, della cronologia e delle password dal browser precedente all'attuale.

Come Chromium, così Edge consente di effettuare il login per sincronizzare le proprie abitudini di navigazione tra più computer; la differenza sta nel fatto che non si utilizza un account Google, ma un account Microsoft.

Tra i lati positivi del passaggio, ci sono prestazioni migliori, la possibilità di installare moltissime estensioni (molte di quelle scritte per Chromium funzioneranno) e la possibilità di installare facilmente le Progressive Web App sul Pc.