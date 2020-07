Intel, la grafica integrata nei processori batte Nvidia

Almeno nelle Cpu per notebook.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-07-2020] Commenti

Storicamente, la Gpu integrata nei processori Intel non ha mai avuto schiere di ammiratori: è sempre stata inferiore rispetto non solo alle soluzioni dedicate, ma anche rispetto alle Gpu integrate nei processori Amd Ryzen.

Il processore Core i7-1165G7, dedicato ai portatili e basato su architettura Tiger Lake, sembra però essere finalmente riuscito a riscattare anni di fama negativa.

Secondo alcuni benchmark - non ufficiali in quanto sfuggiti in Rete - la Gpu integrata nel processore di Intel è in grado di battere la GeForce MX350, un chip grafico per notebook messo in vendita da Nvidia alcuni mesi fa.

Il Core i7-1165G7 integra una Gpu basata sull'architettura Xe, sviluppata internamente da Intel, ha 96 unità di esecuzione e lavora a 1,3 GHz, con un Tdp base di 15 Watt.

Il test che ha certificato il superamento è Geekbench 4 OpenCL; in esso, la grafica integrata di Intel ha ottenuto 59.845 punti, mentre la MX350 ha dovuto fermarsi a 59.828.

La differenza non è quindi abissale, ma forse Intel ha davvero trovato il modo di recuperare il terreno perduto rispetto ai concorrenti per quanto riguarda i chip grafici, almeno per quanto riguarda le soluzioni per notebook (meno potenti rispetto a quelle per desktop).

Risultati simili a quelli ottenuti in Geekbench 4 sono stati osservati anche in 3DMark, come spiega Rogame colui che ha pubblicato su Twitter i risultati dei test. La vittoria su Nvidia, sebbene proveniente da fonti ufficiose e dunque da prendere con le pinze, non sarebbe quindi un caso fortuito.

Insomma, se queste indiscrezioni saranno confermate, in un vicino futuro potremo vedere ultrabook sottili e leggeri eppure dotati di capacità grafiche avanzate, sufficienti per far girare anche giochi di un certo livello, pur senza disporre di una scheda dedicata.