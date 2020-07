Iliad diventa operatore di rete fissa

Grazie a Open Fiber porterà la fibra ottica fin nelle case degli utenti.

Quando s'è affacciata sul mercato della telefonia mobile, Iliad ha dato il via a una specie di rivoluzione, costringendo gli operatori già presenti in Italia a combattere su un terreno a loro poco gradito.

Hanno infatti dovuto creare delle offerte in grado di competere con quelle dell'operatore francese (tanto traffico, costo contenuto) o farle lanciare da operatori virtuali creati ad hoc (come Kena, di Tim, e Ho Mobile, di Vodafone) per non compromettere la percezione del marchio principale.

Qualcosa del genere potrebbe ripetersi nei prossimi mesi poiché, dando seguito alle promesse formulate da tempo, Iliad ha annunciato il proprio ingresso anche nel mercato della telefonia fissa.

Per farlo ha stretto un accordo di collaborazione con Open Fiber, azienda impegnata a cablare il nostro Paese con connessioni in fibra ottica fino alle singole abitazioni degli utenti (Ftth, ossia Fiber To The Home).

In appena due anni di presenza come operatore mobile, Iliad è riuscita a conquistare 5,5 milioni di utenti. L'idea, naturalmente, è porsi come elemento rivoluzionario anche per le connessioni a Internet su linea fissa, sebbene in questo caso l'espansione sia limitata (almeno per ora) alla presenza della rete di Open Fiber, che attualmente raggiunge 271 città.

Quanto ai motivi che hanno spinto Iliad a interessarsi proprio adesso alle linee fisse, Benedetto Levi, amministratore delegato dell'azienda francese, spiega: «La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l'ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione».

Tale affermazione sembra sottintendere che appoggiarsi alla rete di Open Fiber per raggiungere gli utenti sia soltanto l'inizio di una strategia più ampia, che si svelerà nella sua completezza nei prossimi mesi.