Tutte le novità di Thunderbolt 4

È una strana staffetta quella che gli standard Usb (aperto) e Thunderbolt (Intel) stanno portando avanti.

Sebbene la proposta di Intel non sia universalmente nota quanto quella dello Usb Implementers Forum, è innegabile che essa contiene miglioramenti e caratteristiche desiderabili; allo stesso modo, per garantirsi un margine di successo Thunderbolt non può ignorare la compatibilità con Usb.

Così negli ultimi anni abbiamo avuto prima la presentazione di Thunderbolt 3 e poi, dopo la decisione di Intel di concedere l'uso libero della propria tecnologia, Usb 4, che ne ripropone le funzionalità.

A questo punto la palla torna a Intel, che in questi giorni ha presentato Thunderbolt 4, sorta di evoluzione della versione precedente che non introduce varianti clamorose ma migliora certe prestazioni e introduce alcune protezioni per risolvere le vulnerabilità scovate in Thunderbolt 3.

I requisiti minimi di velocità nel trasferimento dati per i Pc che vogliano adoperare Thunderbolt 4 sono i medesimi indicati per la versione precedente, ossia pari a 40 Gbit/s. Sono cambiati invece quelli relativi a Pcie, che passano da 16 Gbit/s a 32 Gbit/s, come mostra la tabella dei requisiti che riportiamo in calce all'articolo.

La differenza rispetto a Usb 4 è sottile, ma c'è. Anche questo standard, infatti, è in grado di arrivare a 40 Gbit/s, ma perché il supporto a Usb 4 sia presente non è necessario che quella velocità sia raggiunta: sono sufficienti 20 Gbit/s, la stessa velocità di Usb 3.2.

Inoltre, per supportare Usb 4 un computer può fornire la capacità di ricaricare i dispositivi e di pilotare i monitor; ma non è obbligatorio.

In sostanza, quindi, la vera differenza tra Usb 4 e Thunderbolt 4 (e tra le due versioni di Thunderbolt) sembra essere il fatto che tutto ciò che in un caso è opzionale nell'altro diventa obbligatorio: per esempio, nel caso dei video, è necessario che sia supportato il collegamento di almeno due display 4K.

Intel conta di aver pronti i primi controller per Thunderbolt 4 nei prossimi mesi, per consentire l'arrivo sul mercato dei Pc che ne sono equipaggiati entro la fine del 2020.