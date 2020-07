Il tablet di Lenovo che diventa uno schermo secondario per il Pc

Sul modello della funzione Sidecar dell'iPad.

Una delle funzionalità presenti nell'iPad di Apple ma mancanti nei tablet con Android è quella chiamata Sidecar.

In pratica, grazie a Sidecar l'iPad si trasforma in uno schermo secondario per i computer Mac, opzione che può essere di grande utilità quando ci si trova in giro per lavoro, armati di MacBook e iPad, e si sente la mancanza dei display spaziosi dei computer desktop.

Stando alle indiscrezioni riportate da Evan Blass su Twitter, Lenovo starebbe lavorando a un dispositivo Android in grado di replicare la medesima funzione.

Il nome di tale prodotto sarebbe Lenovo Yoga X, e si tratterebbe a tutti gli effetti di un tablet Android.

Rispetto agli altri suoi fratelli, però, avrebbe in più la possibilità di essere collegato tramite micro-Hdmi a computer, telefoni e anche alla console Nintendo Switch, diventando in tal modo uno schermo ausiliario.

Quando lo Yoga X è collegato tramite il cavo Hdmi, il sistema Android può essere bloccato in modo che chieda l'inserimento di nome utente e password, anche se resta comunque possibile regolare alcune impostazioni (come la luminosità e il volume dell'audio; quanto poi si effettua la disconnessione, il tablet torna a funzionare normalmente.

Al momento non ci sono altre informazioni sullo Yoga X di Lenovo: né per quanto riguarda le specifiche, né per quanto riguarda il prezzo, né per quanto riguarda la data di uscita.

È anche possibile che lo Yoga X sia solo un concept, e che un eventuale prodotto finito prenda una forma molto diversa o si faccia attendere a lungo; certo è che sarebbe il primo tablet Android a offrire una funzionalità analoga al Sidecar di Apple.