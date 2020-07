Non coprite quella webcam

Perché Apple mette in guardia contro le coperture per webcam sui portatili?

Apple: Non coprite la webcam del MacBook

Dopo anni di raccomandazioni da parte degli esperti di sicurezza, che invitano a coprire la webcam del computer per evitare di essere visti e sorvegliati, Apple ha pubblicato un articolo nel quale consiglia di "[n]on chiudere il tuo MacBook, MacBook Air o MacBook Pro con una copertura applicata sulla videocamera".

L'azienda avvisa che "[c]hiudere il notebook Mac con una copertura sulla videocamera potrebbe danneggiare il display [...] in quanto lo spazio tra il display e la tastiera è progettato per sopportare tolleranze minime. Coprire la videocamera integrata potrebbe anche interferire con il sensore di luce ambientale e impedire il funzionamento di funzioni quali la luminosità automatica e True Tone."

Chi usa computer fissi o tablet non ha problemi, perché le tolleranze citate da Apple riguardano solo i portatili, e non si tratta comunque di una contrarietà totale alle webcam cover: Apple precisa infatti che se è necessario coprire la webcam, lo si può fare benissimo anche sui laptop, se si usa una copertura che non sia spessa più di un decimo di millimetro (un comune foglio di carta da stampante).

L'azienda specifica inoltre che l'indicatore luminoso si accende sempre quando la webcam viene usata e che si può andare nelle Preferenze di Sistema per verificare quali app la possono usare, ma ovviamente questo indicatore è inutile se si sta già facendo uso della webcam (per esempio per una videoconferenza) e quindi la sua luce è già accesa per altre ragioni.