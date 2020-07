Da Samsung processori Arm per i Pc con Windows

Secondo le indiscrezioni, il primo modello dovrebbe chiamarsi Exynos 1.

È l'inizio della fine (o quantomeno di un ridimensionamento) per Intel?

Dopo che Apple ha annunciato la propria transizione a processori basati su architettura Arm, è tornata con forza l'ipotesi che anche in casa Microsoft i tempi siano maturi per una scelta analoga, quantomeno per dispositivi come i Surface.

Dopotutto, pare che già un paio d'anni fa il gigante di Redmond fosse sul punto di effettuare il grande balzo (per passare su carro di Qualcomm), ma poi Intel si sarebbe opposta, convincendo Microsoft a restare con lei grazie a sconti sostanziosi.

Secondo le indiscrezioni attuali, lo scenario è un po' diverso da quello del 2018. Non soltanto la fuga di Apple è stata un colpo (di immagine, più che altro) per Intel, ma a questo punto Microsoft non sarebbe più intenzionata ad accordarsi con Qualcomm, quanto piuttosto con Samsung.

L'azienda coreana starebbe lavorando a un processore basato su Exynos 1000 da destinare al mondo Pc.

L'Exynos 1000 è il SoC pensato per i nuovi modelli di smartphone di fascia alta come il Galaxy S30 Ultra, e sarebbe il modello che finalmente riesce a competere ad armi pari con gli Snapdragon di Qualcomm.

La versione per Pc di questo SoC dovrebbe chiamarsi Exynos 1, essere costruita con tecnologia a 5 nanometri e venire accompagnata da un processore grafico prodotto da Amd.

Chiaramente, per ora di ufficiale non c'è nulla. Samsung ha fatto sapere di non avere intenzione di acquistare Arm (di recente messa in vendita) ma ciò non significa che non voglia continuare a realizzare chip basati sulla proprietà intellettuale concessa in licenza.