Mac OS 8 si può installare sotto Windows e Linux

La penultima versione del sistema operativo Classic diventa un'app in JavaScript.

30-07-2020

Nel 2018, Felix Rieseberg riuscì a trasformare Windows 95 in un'applicazione in JavaScript (grazie al framework Electron) che può essere eseguita sotto Windows, Linux e macOS e che tuttora è disponibile su GitHub.

Poi s'è rimesso al lavoro e ha fatto lo stesso con Mac OS 8, penultima versione del sistema operativo "classico" dei computer di Apple.

Come già Windows 95, Mac OS 8 si può scaricare da GitHub e funziona su qualsiasi computer moderno, emulando un Macintosh Quadra 900 con processore Motorola.

Insieme al sistema ci sono le demo di alcuni giochi e programmi ricavati da un CD del 1997, MacWorld Demo: si va da Oregon Trail a Duke Nukem 3D, da Civilization II a vari titolo legati a Dungeons & Dragons, da Photoshop 3 a Illustrator 5.5, passando per StuffIt Expander.

Il Mac OS 8 virtuale non è in grado di connettersi a Internet nonostante la presenza di Internet Explorer e Netscape Navigator ma, anche qualora ne fosse stato capace, «il web era molto diverso 30 anni fa, e non sareste in grado di aprire nemmeno Google» come spiega lo sviluppatore stesso.

Dato che l'emulatore è scritto in JavaScript, non bisogna aspettarsi prestazioni eccezionali, anche se la qualità dell'esecuzione della macchina dipenderà dall'hardware del computer su cui gira.

Infine, Rieseberg ricorda che «Si tratta di un giocattolo. Non è né il modo migliore né il più efficiente dal punto di vista delle prestazioni per emulare un vecchio Macintosh. D'altra parte, è un modo rapido e facile per provare un po' di nostalgia se non si cerca di farci nulla di serio».

L'app può essere scaricata da GitHub in versione per Windows, Linux (sotto forma di pacchetto .deb o .rpm; gli utenti di Arch e derivate la possono trovare nell'AUR) e macOS.