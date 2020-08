Intel, nel nuovo logo la risposta ad Arm

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2020] Commenti

Come segnala momomo_us su Twitter, Intel di recente ha registrato come marchi una serie di nuovi loghi.

La prima caratteristica evidente è l'abbandono dell'ellisse che da tempo accompagna il gigante di Santa Clara, che si unisce all'adozione di font più sobri e del quadrato come tema dominante.

Più interessante ancora è però il fatto che tra i nuovi loghi c'è anche quello per dei prodotti non ancora annunciati, verosimilmente dei processori, chiamati Evo e accompagnati dalla dicitura Powered by Core.

Con ogni probabilità si tratta dei processori "ibridi" su cui Intel sarebbe al lavoro da un po', e che dovrebbero costituire la risposta alle sfide lanciate dalle soluzioni basate su architettura Arm: la possibilità che esse siano ormai pronte per aggredire il mercato Pc desta infatti più di una preoccupazione in Intel.

Gli Evo, stando alle indiscrezioni, sono Cpu che al proprio interno hanno core a basso consumo e core ad alte prestazioni, che vengono attivati in base alle necessità.

Ciò consentirebbe di offrire delle soluzioni per notebook in grado di assicurare sia una durata della batteria molto superiore a quanto sia possibile attualmente con le Cpu Intel sia, in caso di bisogno, un'elevata potenza di calcolo, mettendo in tal modo i produttori al riparo dalla tentazione di cercare alternative a ciò che Intel può offrire.

Il debutto di questa classe di processori è atteso per la prima metà del prossimo anno, come parte della famiglia Alder Lake-S: le tempistiche di registrazione del marchio sono quindi calzanti, se considerate in vista del lancio tra meno di un anno.