Falla in 45 prodotti Netgear. La patch non arriverà mai

Il periodo di supporto è finito: gli utenti si arrangino.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-07-2020]

C'è una falla in oltre 40 prodotti Netgear che può consentire l'esecuzione di codice da remoto e per la quale il codice che dimostra come sfruttarla è già stato pubblicato.

Ciò nonostante, Netgear non farà nulla per correggerla. Come riporta il britannico The Register, l'azienda s'è infatti limitata a dichiarare che 45 dei modelli interessati si trovano ormai al di fuori del periodo in cui viene fornito il supporto di sicurezza.

Per gli utenti non c'è molto altro da fare se non decidersi a sostituire i prodotti in questione, dato che al momento Netgear proprio non pare intenzionata a tornare sui propri passi.

«Gli utenti dovrebbero sempre verificare che i loro dispositivi siano ancora supportati dai produttori» commenta Brian Gorenc, di Trend Micro. «Dovrebbero anche verificare che il supporto sia disponibile prima ancora di procedere all'acquisto».

«Purtroppo» - continua l'esperto di sicurezza - «ci sono fin troppi esempi di produttori che abbandonano dispositivi tuttora molto utilizzati, a volte persino quando è ancora possibile comprarli. Speriamo che i produttori imparino a comunicare chiaramente la durata dei periodi di supporto, affinché gli utenti possano fare scelte informate».

I prodotti interessati sono quelli per cui, nella pagina dedicata alla vulnerabilità, anziché la disponibilità di una correzione viene mostrato il messaggio «None; outside security support period».

Di seguito, l'elenco completo.

- Netgear AC1450

- Netgear D6300

- Netgear DGN2200 v1

- Netgear DGN2200M

- Netgear DGND3700 v1

- Netgear LG2200D

- Netgear MBM621

- Netgear MBR1200

- Netgear MBR1515

- Netgear MBR1516

- Netgear MBR624GU

- Netgear MBRN3000

- Netgear MVBR1210C

- Netgear R4500

- Netgear R6200

- Netgear R6200 v2

- Netgear R6300 v1

- Netgear R7300DST

- Netgear WGR614 v10

- Netgear WGR614 v8

- Netgear WGR614 v9

- Netgear WGT624 v4

- Netgear WN2500RP

- Netgear WN2500RP v2

- Netgear WN3000RP

- Netgear WN3000RP v2

- Netgear WN3000RP v3

- Netgear WN3100RP

- Netgear WN3100RP v2

- Netgear WN3500RP

- Netgear WNCE3001

- Netgear WNCE3001 v2

- Netgear WNDR3300 v1

- Netgear WNDR3300 v2

- Netgear WNDR3400 v1

- Netgear WNDR3400 v2

- Netgear WNDR3400v3

- Netgear WNDR3700v3

- Netgear WNDR4000

- Netgear WNDR4500

- Netgear WNDR4500 v2

- Netgear WNR3500 v1

- Netgear WNR3500L v1

- Netgear WNR3500 v2

- Netgear WNR834B v2