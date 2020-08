Il televisore trasparente di Xiaomi

Le immagini sembrano galleggiare nell'aria.

Pressoché in ogni casa c'è un televisore; in altre parole, pressoché in ogni casa c'è una "finestra sul mondo" che però diventa rettangolo nero più o meno grande quando non viene usata.

Esiste un modo per rendere meno appariscente un televisore spento, affinché si confonda con il resto dell'arredamento? Xiaomi pensa di sì, e a questo scopo ha inventato un Tv trasparente.

Si chiama Mi TV Lux Oled Transparent Edition e, quando non è in uso, di esso sono visibili soltanto cornice e base: attraverso lo schermo si vede infatti proprio come attraverso una finestra.

Quando invece il televisore è acceso, le immagini - a detta di Xiaomi - «sembrano galleggiare nell'aria».

Come il nome lascia intendere, l'apparecchio usa uno schermo Oled o, per la precisione, Toled (Transparent Organic Light Emitting Diode): ciò significa che non c'è bisogno di una lampada che fornisca l'illuminazione, perché ogni Led è in grado di emettere luce.

Lo schermo ha una diagonale lunga 55 pollici; offre una velocità di refresh di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo.

Il televisore Mi TV Lux Oled Transparent Edition è nato per celebrare il decimo anniversario di Xiaomi, e sarà in vendita in Cina - dove potrà essere ordinata dal 16 agosto - al prezzo di 49.999 yuan (circa 6.000 euro).

Al momento Xiaomi non ha annunciato piani per un'eventuale commercializzazione al di fuori dei confini patrii.

Qui sotto, il video di presentazione.