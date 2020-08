Windows 10, Blue Screen Of Death e problemi all'audio dopo le patch

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-08-2020] Commenti (4)

Il Patch Tuesday di agosto è trascorso e, se per molti utenti di Windows 10 gli aggiornamenti si applicano senza alcun problema, in certi casi le cose sono andate tutt'altro che per il verso giusto.

In particolare, a creare guai sono gli update KB4565351 e KB4566782 quando, almeno stando alle segnalazioni, installati su Windows 10 versione 1909 e versione 2004.

Per entrambi i casi già il tentativo di installazione può rivelarsi problematico, dato che il tentativo può fallire: la procedura sembra completarsi ma, una volta raggiunto il 100%, Windows Update mostra un messaggio che indica la presenza di generici problemi e restituisce il codice d'errore 0x800f081f.

Generalmente tale codice si riferisce alla mancanza di alcuni file nella cartella WinSxs, che contiene diverse copie di Dll e file di sistema.

Si può ovviare all'inconveniente installando gli update manualmente, scaricando entrambi dal Microsoft Update Catalog dopo aver scelto la versione corretta in base alla propria versione di Windows e cliccando due volte sul file .msu risultante.

Qualora invece l'installazione degli aggiornamenti tramite Windows Update andasse a buon fine, esiste comunque la possibilità che ciò causi malfunzionamenti al Pc.

Alcuni utenti hanno infatti segnalato che, dopo l'applicazione dell'aggiornamento KB4569751, l'audio ha smesso di funzionare e in certi casi addirittura Windows s'è arrestato generando una schermata blu della morte (Blue Screen of Death).

La disinstallazione dell'update KB4569751 riporta la situazione alla normalità, ma in questo caso è bene mettere in pausa gli aggiornamenti, almeno fino a che Microsoft non avrà indagato sulla questione, usando la voce Sospendi aggiornamenti per 7 giorni nel menu Impostazioni -> Aggiornamento e Sicurezza -> Windows Update.