Google Maps guadagna più colori e più dettagli

Più colori, più dettagli, e in definitiva più informazioni (e più accurate): sono queste le novità che Google ha annunciato per Maps.

L'attuale colorazione delle mappe è piuttosto "blanda": non aiuta a distinguere con precisione le caratteristiche fisiche delle zone rappresentate. Il nuovo schema di colori, invece, restituisce un'immagine più fedele della realtà.

Ciò si deve non a un intervento manuale ma allo sviluppo di un nuovo algoritmo per la scelta dei colori da utilizzare nelle mappe ricavate dalle immagini satellitari.

«L'esplorazione di un luogo mostra le sue caratteristiche naturali: in questo modo si possono distinguere facilmente le spiagge e i deserti aridi da laghi, fiumi e oceani. Con un'occhiata ci si può rendere conto di quanto sia verdeggiante un luogo ricco di vegetazione, e anche scoprire se ci sia neve sulle cime delle montagne» spiega Google.

Le novità in serbo per Google Maps non riguardano però soltanto le caratteristiche fisiche. Ce ne sono anche per quanti si muovono a piedi in città.

Google sta infatti lavorando per fornire mappe più accurate delle strade cittadine, arricchendole di particolari come attraversamenti pedonali e marciapiedi: i pedoni dovrebbero apprezzare queste ulteriori indicazioni.

L'aggiornamento che porterà i nuovi colori su Google Maps sta già venendo distribuito in maniera progressiva a tutti gli utenti. Quello che riguarda le strade cittadine invece è per ora limitato a poche città, degli Stati Uniti e non solo: al momento l'elenco comprende appena New York, San Francisco e Londra.