Schermi trasparenti al posto dei finestrini della metro

In Parlamento una proposta di legge vorrebbe obbligare i nuovi esercizi pubblici (ristoranti, negozi e via dicendo) a mettere a disposizione gratis degli utenti la possibilitÓ di navigare col Wi-Fi in Internet. Secondo te... ╚ una novitÓ giusta e moderna. ╚ un obbligo (costoso) in pi¨, da evitare. Ottimo, ma si dovrebbero prevedere degli sconti fiscali per l'esercente. La connessione sarÓ lenta, e poi con gli smartphone il Wi-Fi chi lo usa oggi? Non mi interessa. Non saprei.

Mostra i risultati (2504 voti)