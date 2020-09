Alexa adesso serve anche a far benzina

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-09-2020] Commenti

Che cosa si può fare con Alexa, l'assistente vocale di Amazon? Controllare le luce, accendere la televisione, ascoltare la musica... e fare benzina.

La skill annunciata al Ces 2020 è infatti diventata realtà negli Stati Uniti, dove 11.500 stazioni di servizio Exxon e Mobile consentono di gestire le operazioni di rifornimento con la voce.

Per sfruttare questa funzione è necessario portare Alexa con sé, per esempio sotto forma di app per smartphone, e ovviamente recarsi in una delle stazioni self-service abilitate.

Dopo aver attivato l'assistente, occorre dirle che si intende acquistare il carburante; lei chiederà conferma della stazione di servizio in cui ci si trova e del numero della pompa.

A questo punto si potrà indicare l'importo che si intende pagare: Alexa provvederà ad addebitarlo su Amazon Pay, e la pompa prescelta verrà sbloccata. Si potrà quindi fare rifornimento.

Si può discutere se questa serie di operazioni sia più semplice, rapida o efficiente rispetto all'utilizzo dei totem posti vicino a ogni pompa o all'interazione con l'addetto che in America tipicamente provvede a sbloccare le singole pompe di benzina per l'importo indicato dal cliente, ma è certo un altro modo in cui Alexa prova a rendersi utile - o indispensabile - nella vita di tutti i giorni.

Qui sotto, il brevissimo video che mostra lo svolgimento dell'operazione.