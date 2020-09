Samsung brevetta lo smartphone completamente trasparente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-09-2020] Commenti (1)

Ora che gli schermi trasparenti - usati per i televisori, ma anche per i finestrini della metropolitana - sono una realtà, non poteva mancare qualcuno che pensasse di usarli per uno smartphone.

Questo qualcuno è Samsung che, come segnala l'olandese Let's Go Digital, in proposito ha registrato un brevetto.

Cuore del brevetto è uno schermo che, oltre a essere completamente trasparente, offra anche un'elevata luminosità.

Stando alle immagini che accompagnano la descrizione, però, l'obiettivo di Samsung sembra ancora più ambizioso di quanto potrebbe apparire in partenza: se davvero riuscisse a concretizzare il prodotto descritto, il gigante coreano dovrebbe fare in modo di rendere trasparenti anche i componenti che generalmente si trovano sotto lo schermo, o miniaturizzarli al punto da inserirli nella cornice.

Un proposito di questo genere pare davvero di difficile - se non impossibile - realizzazione, sebbene sia vero che le batterie trasparenti già esistono e in effetti la cornice offra un certo spazio per nascondervi altri componenti, qualora effettivamente sia pratico ridurli in maniera estrema.

D'altra parte, raramente un prodotto si presenta sul mercato esattamente come è stato concepito e brevettato. La protezione dell'idea serve a mettersi al riparo dalla concorrenza e, nel caso specifico degli smartphone, a portare un po' di vivacità in un mercato in cui le innovazioni sono ormai molto limitate.

Di seguito, l'immagine del brevetto e altri mockup realizzati da Let's Go Digital.