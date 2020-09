Vivaldi 3.3 mette in pausa Internet

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-09-2020] Commenti (4)

Le restrizioni dovute alla Covid-19, con l'improvvisa esplosione del telelavoro e della didattica a distanza, hanno mostrato a molti quanto sia facile restare intrappolati per ore e ore davanti al Pc.

Non potendo andare in ufficio, sono sparite le pause caffè, le interruzioni dovute ai colleghi che vengono a chiedere un favore, le chiacchiere che permettono di staccare anche solo per un breve momento lo sguardo dallo schermo.

Gli sviluppatori del browser Vivaldi hanno a preso a cuore la mancanza di "pause" nella vita di chi lavora da casa, e nell'ultima versione della loro creatura hanno pensato di inserire un pulsante che serva proprio a questo: sospendere il web e invitare a interagire per un po' il mondo reale.

Il pulsante in questione si trova nella parte inferiore sinistra della barra di stato, e porta l'icona della pausa che siamo abituati a riconoscere almeno sin dati tempi dei registratori a cassette: due linee verticali.

Premendolo (o utilizzando la scorciatoia da tastiera Ctrl + .) tutte le schede vengono nascoste, i contenuti audio e video Html 5 vengono sospesi e, a tutti gli effetti, si viene dolcemente chiusi fuori dal web. Virtualmente, è come uscire per un momento dall'ufficio per il caffè.

Chiaramente spetta poi all'utente alzarsi davvero dalla sedia, stiracchiarsi un po', magari fare due passi e se possibile interagire con un altro essere umano in carne e ossa.

Il pulsante pausa può risultare comodo anche in altre occasioni: basta un clic, o la pressione di un paio di tasti, per nascondere quanto appare sullo schermo, sottraendo alla vista dei curiosi il contenuto dei siti visitati.

Oltre al tasto pausa, Vivaldi 3.3 introduce un nuovo tema per la modalità Privata, che consenta più facilmente di distinguerla, a colpo d'occhio, dalla finestra della navigazione normale, soprattutto se abitualmente si usa un tema scuro.

Il nuovo tema applica infatti una colorazione nata dall'unione di blu e viola (non a caso è stato battezzato blurple, da blue e purple), ma chi non l'amasse può sempre impostare il proprio tema preferito anche per la navigazione privata.

Vivaldi 3.3 si può scaricare liberamente in versione per Windows, Linux e macOS dal sito ufficiale. Tutte le ulteriori novità dell'ultima versione sono descritte nella pagina dedicata.