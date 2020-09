Storie di Scienza: No, gli scienziati non sanno tenere i segreti

Prima parte.

Uno dei capisaldi del pensiero cospirazionista è "gli scienziati sanno, ma tacciono". Gli scienziati hanno inventato l'automobile che va ad acqua, ma la tengono segreta. Hanno scoperto la cura per il cancro, ma non la rivelano. Hanno trovato gli alieni, ma fanno parte di una colossale congiura del silenzio.

In realtà questa visione iper-omertosa della comunità scientifica ce l'ha solo chi non ha mai conosciuto nessuno che si occupi di scienza per lavoro. Chi ha a che fare con gli scienziati, invece, sa benissimo che in realtà di fronte a una scoperta davvero sensazionale ci sarebbe sicuramente qualcuno di loro che, intenzionalmente o meno, la farebbe trapelare.

Un esempio di questa realtà verrà reso pubblico ufficialmente domani, ma è già stato diffuso in lungo e in largo dal passaparola. Anche in Rete se ne trovano ampie tracce nella cache di Google, grazie agli scienziati pasticcioni che hanno già preparato i comunicati stampa e li hanno messi online pensando che nessuno li avrebbe trovati.

Per rispetto formale all'embargo che è stato chiesto allo scopo di sincronizzare l'uscita della notizia in tutto il mondo, per ora non fornisco dettagli, ma la scoperta è davvero grossa, anche se si riassume in due lettere e una cifra.

Troverete tutti i dettagli qui domani.