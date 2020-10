Attacchi informatici nell'era della pandemia, nulla è cambiato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2020] Commenti

Da quando la pandemia Covid-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, abbiamo assistito ad attacchi informatici che hanno colpito le aziende in pieno caos.

Warren Buffett una volta ha dichiarato: "Non lasciate che una buona crisi vada sprecata". I cybercriminali hanno da tempo sottoscritto questo mantra, ed è chiaro dal loro comportamento dei mesi scorsi che stanno continuando a seguirlo. Tuttavia, mentre alcuni attaccanti hanno intensificato gli sforzi per massimizzare i profitti in tempidi crisi,il loro approccio non è sostanzialmente cambiato.

Infatti, nuove ricerche di Microsoft indicano che gli attacchi malware legati al coronavirus sono stati "solo un blip" nel volume totale delle minacce che tipicamente rilevano ogni mese.

Il carattere e l'impatto globale della crisi hanno semplicemente facilitato il lavoro dei cybercriminali che continuano a utilizzare gli stessi metodi collaudati che hanno funzionato da molto prima del 2020: trovare un modo per entrare, mirare all'accesso privilegiato per sbloccare le porte e raggiungere l'obiettivo.

È con questo spirito che abbiamo voluto esaminare la tecnica di intrusione preferita dagli aggressori - il phishing - e una scelta diffusa del malware - il ransomware.

Lavi Lazarovitz, Head of Security Research di CyberArk

