Dai botnet al Covid-phishing

Come è cambiato il panorama delle minacce nel 2020.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-10-2020]

Nel 2020 i team di cybersecurity hanno dovuto fare i conti con cambiamenti imprevedibili nelle strutture di rete e nelle strategie di attacco. Mentre la pandemia di Covid-19 continua a mettere in difficoltà aziende e singoli individui in tutto il mondo, il panorama delle minacce informatiche è diventato più complesso e fitto di quanto non fosse prima.

Molte aziende hanno avuto difficoltà ad adattarsi per gestire e contenere tali minacce, crescenti e in continua evoluzione, avendo già dovuto far fronte a criticità operative in seguito al rapido trasferimento della forza lavoro in remoto.

Oggi le minacce informatiche sono in costante trasformazione: le aziende devono continuamente aggiornarsi sull'attuale scenario e investire le risorse necessarie per proteggere quella che oggi è - e sarà a tempo indefinito - una superficie d'attacco più ampia e vulnerabile.

Il panorama delle minacce informatiche è cambiato drammaticamente e i relativi rischi per le reti rimangono elevati. Un'intelligence delle minacce accurata e attiva è oggi quanto mai necessaria e il report sulle minacce presentato da Fortinet qui di seguito evidenzia la capacità della community di cybercriminali di adattarsi e sfruttare le nuove opportunità.

