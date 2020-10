YouTube pronta a far guerra ad Amazon

Presto si potranno acquistare i prodotti promossi nei video direttamente dalla piattaforma di Google.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-10-2020] Commenti (1)

La popolarità di YouTube è indiscutibile e, per alcuni, la piattaforma di Google non è soltanto un modo per passare il tempo o imparare cose nuove: per alcuni youtuber, quelli in grado di creare contenuti capaci di appassionare un numero di utenti importante, è anche una fonte di reddito (per alcuni, addirittura, l'unica) grazie alla pubblicità.

Quando ci si affida alla creazione di contenuti per guadagnarsi da vivere, però, ogni entrata fa comodo. Così molti si appoggiano anche ad Amazon, inserendo nelle descrizioni dei loro video i link per acquistare i prodotti di cui parlano nei video e ottenendo in tal modo una percentuale sulle transazioni.

Da tutto questo processo YouTube non ricava un centesimo, e ciò certamente non è gradito.

Ecco perché, secondo le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, YouTube si sta preparando a muovere guerra direttamente ad Amazon, trasformandosi in una piattaforma per acquisti.

Ogni prodotto segnalato nei video o mostrato come pubblicità potrebbe quindi presto trovarsi in vendita non su Amazon, ma su YouTube stesso; gli youtuber continuerebbero a incassare una percentuale su ogni acquisto mentre un'altra parte (si parla del 30%), anziché finire nelle casse di Amazon, finirebbe in quelle di Google.

Secondo il portavoce che ha parlato con Bloomberg, gli youtuber avrebbero pieno controllo sui prodotti mostrati nelle inserzioni apposte ai video.

La funzionalità sarebbe già in fase di test su alcuni canali, ma va considerata ancora a livello di esperimento. Si capisce che il lancio di una novità tanto grande vada studiato e preparato con cura e non possa essere improvvisato.