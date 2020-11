Open Shell riporta in vita il menu Start di Windows 7

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-11-2020] Commenti

Uno dei lati positivi di Windows 10 rispetto all'edizione che l'ha preceduto - Windows 8 - è il ritorno del pulsante Start, che sin dai tempi di Windows 95 è stato il punto di accesso alle varie funzioni del sistema e pertanto è apprezzato dagli utenti.

Non tutti però hanno imparato a convivere con la sua più recente incarnazione, che è sensibilmente diversa non solo dall'originale di 25 anni fa, ma anche da quella vista in Windows 7, con la quale tutti ormai avevano familiarità e di cui molti ancora sentono la mancanza.

I nostalgici non devono però necessariamente rassegnarsi alla veste attuale del pulsante Start: su GitHub si può trovare un'interessante e ampiamente configurabile alternativa che ripristina l'aspetto e le funzionalità perdute negli ultimi anni.

Essa si chiama Open Shell, e non è esattamente una novità: è nata infatti nell'ormai lontano 2009 come Classic Shell come miglioramento del menu Start di allora, ed è diventata importante qualche anno dopo proprio come risposta alle lamentele di chi, all'arrivo di Windows 8, aveva subito sentito la mancanza del tasto con la bandierina.

Installando Open Shell è possibile riavere un menu Start del tutto analogo a quello presente in Windows 7: tutto ciò che bisogna fare è scaricare il file di installazione ed eseguirlo, selezionando le opzioni che interessano.

Insieme al menu Start ci sono infatti Classic Explorer e Classic IE, che restituiscono a Esplora File e Internet Explorer l'aspetto che avevano originariamente.

Le impostazioni dell'applicazione permettono di personalizzare ulteriormente il menu Start, scegliendo se avvicinarsi più a quello di Windows 95, a quello di Windows XP o a quello di Windows 7.

Open Shell è un progetto gratuito e open source e, dalla release più recente, supporta gli aggiornamenti automatici.