Expedia, Booking, Hotels e altri: dati degli utenti visibili e accessibili

Nomi, indirizzi e numeri di carta di credito usati sulle maggiori piattaforme di prenotazione sono stati pubblicamente accessibili per anni. Ci sono anche i tuoi dati?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2020] Commenti

Oggigiorno chi voglia prenotare un hotel darà almeno un'occhiata alle offerte che si possono trovare online, e probabilmente lo farà sfruttando i siti dedicati più conosciuti come Hotels, Expedia, Booking e altri ancora.

Tutti e tre questi servizi hanno in comune un particolare: si appoggiano alla medesima piattaforma, un software che si chiama Cloud Hospitality ed è prodotto dalla spagnola Prestige Software e che gira su Amazon Web Services.

Secondo quanto riporta Website Planet, un problema nella configurazione nel bucket S3 utilizzato ha fatto sì che i dati degli utenti di quei servizi fossero visibili e pubblicamente accessibili.

Il problema non risiede quindi in qualche falla, ma in una configurazione errata del server, grazie alla quale dati che sarebbero dovuti restare segreti sono diventati pubblici.

A quanto pare il problema è tutt'altro che nuovo: Website Planet afferma che i dati ammontano a oltre 10 milioni di file di log (per un totale di oltre 24 GByte) che risalgono fino al 2013 e che contengono informazioni decisamente delicate.

Vi si trovano infatti non solo dati personali che un malintenzionato può sfruttare per un furto d'identità (nomi, indirizzi email, numeri di telefono) ma anche informazioni quali numeri di carta di credito completi di codice CVV e data di scadenza, oltre a informazioni dettagliate sulle prenotazioni portate a termine.

Al momento non è chiaro se le informazioni pubbliche siano state sottratte da qualche criminale informatico o se, per fatalità, nessuno ci abbia fatto caso fino a che la questione non è emersa.

In ogni caso, chiunque abbia usato un servizio online per prenotare l'hotel farà bene e tenere sotto controllo l'attività dei propri account, e anche quella del conto corrente.