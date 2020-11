MacOS 11 Big Sur blocca i MacBook più vecchi

Durante l'aggiornamento lo schermo diventa nero e il computer non risponde più ad alcun comando.

Se è vero che "mal comune, mezzo gaudio", gli utenti di Windows possono ora dire di essere in buona compagnia.

Alcuni giorni fa Apple ha rilasciato macOS 11 Big Sur, una versione particolarmente importante del suo sistema operativo (come la decisione di cambiare il nome da macOS 10 a macOS 11 segnala): essa accompagna infatti il debutto di Apple Silicon, i nuovi chip basati su architettura Arm che d'ora innanzi equipaggeranno i Mac.

Big Sur è però compatibile anche con i sistemi già in circolazione, e può essere installato anche sui Mac basati su Intel più recenti: purtroppo, pare che non sempre l'aggiornamento vada a buon fine e, anzi, a volte le cose possono andare molto male.

Da più parti giungono infatti segnalazioni di utenti che, durante il processo di aggiornamento a Big Sur, appare una schermata nera e il Mac smette di rispondere a ogni comando: anche quelli che di norma vengono utilizzati per il ripristino del sistema non funzionano più.

Tale comportamento sembra verificarsi in modo particolare con i MacBook Pro con schermo da 13 pollici prodotti tra la fine del 2013 e la metà del 2014, ma le vere cause del problema non sono ancora note: è quindi presto per dire che soltanto i possessori di questi modelli debbano preoccuparsi.

Sui forum di Apple si può tuttavia leggere che i tecnici dell'azienda avrebbero scovato la radice di questo malfunzionamento, ed è quindi possibile che presto una correzione venga integrata in Big Sur.

Nell'attesa che ciò avvenga, la raccomandazione per i possessori di Mac è quella valida ogni volta che viene rilasciato un nuovo software: è meglio rimandare l'aggiornamento siano a che almeno i problemi più grossi - sempre presenti in caso di un nuovo rilascio - non saranno risolti.