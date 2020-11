Chrome ha un lettore di Pdf segreto: ecco come attivarlo

È molto più moderno e ricco di funzioni della versione di default.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-11-2020] Commenti

Chrome, il browser di Google, integra un lettore di Pdf da tanto tempo che molti utenti nemmeno sentono più il bisogno di avere un software dedicato a quella funzione.

Bisogna tuttavia ammettere che, non essendosi praticamente evoluto da quando ha fatto la sua comparsa, il lettore di Chrome è rimasto un po' indietro rispetto a quelli presenti nei browser concorrenti, come quello del browser di Microsoft (Edge).

Google ha però deciso di recuperare il terreno perduto e l'ha fatto già con Chrome 87, che al momento è la versione più recente del browser: essa integra infatti una nuova versione del visualizzatore di Pdf, ricca di un maggior numero di funzioni. È però nascosta.

Questa nuova versione offre un'interfaccia rivista che include un pannello laterale in cui sono visualizzate le anteprime delle singole pagine e un sommario che mostra il documento diviso in capitoli e sezioni (se impostati nel documento stesso, chiaramente).

Il pannello è visualizzato come impostazione predefinita, ma lo si può chiudere cliccando sul pulsante hamburger posto immediatamente al di sopra di esso, nella parte sinistra.

Il lettore offre infine la possibilità di visualizzare due pagine affiancate (l'opzione si trova nel menu accessibile cliccando sui tre puntini in verticale posti vicino all'icona di stampa, sul lato destro della finestra) e di regolare lo zoom (con un pulsante dedicato per far occupare alla pagina visualizzata l'intera finestra) e di ruotare le pagine direttamente dalla barra posta in alto, immediatamente al di sopra del documento.

Il nuovo visualizzatore di Pdf non è ancora attivo di default perché considerato sperimentale e, pertanto, potrebbe non funzionare sempre correttamente.

Chi volesse già adoperarlo però può farlo (posto di avere l'ultima versione di Chrome) attivandone il flag dedicato.

A questo scopo è necessario scrivere nella barra degli indirizzi di Chrome chrome://flags e premere Invio. Nella finestra che si aprirà bisognerà cercare la voce Pdf Viewer Update, cliccare su Default e selezionare Enabled dal menu a tendina.

Dopo aver riavviato Chrome il nuovo lettore sarà immediatamente utilizzato all'apertura di ogni file Pdf.