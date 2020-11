Minecraft, “mod” truffaldine per Android

Colpiti oltre un milione di utenti.

La società di sicurezza informatica Kaspersky segnala di aver trovato nello store ufficiale per dispositivi Android (Google Play) oltre 20 app che fingono di essere modpack per Minecraft, ossia app che promettono di modificare il popolarissimo gioco in vari modi vantaggiosi per il giocatore.

In realtà gli unici a trarne vantaggio sono i creatori di queste app ingannevoli, perché una volta installate sugli smartphone delle vittime queste app si nascondono e iniziano a far comparire sullo schermo un fiume di pubblicità, i cui incassi vanno ai truffatori. Il telefono diventa spesso inutilizzabile e difficile da ripulire. Alcune di queste app sono state installate oltre un milione di volte, e non tutte sono state rimosse da Google Play dopo le segnalazioni.

Anche se venissero rimosse, comunque, c'è sempre il rischio che i truffatori le ripubblichino su Google Play con un altro nome.

La migliore cura è quindi la prevenzione generale: non installate app di provenienza incerta che promettono vantaggi mirabolanti. Ma se l'avete fatto, rimediate installando un buon antivirus che le trovi e le elimini.