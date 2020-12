L'Antitrust italiano multa Apple per dieci milioni di euro

Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali aggressive sono le motivazioni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-12-2020] Commenti

Dieci milioni di euro: a tanto ammonta la multa che l'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente nota come Antitrust) ha inflitto a Apple Italia e a Apple Distribution International.

A darne notizia è l'Autorità stessa che spiega anche come la sanzione sia stata motivata dal rilevamento di «due distinte pratiche commerciali scorrette».

La prima pratica commerciale è la pubblicità dei modelli di iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: per ciascuno veniva indicata la capacità di resistere all'acqua se immersi fino a una profondità variabile da 1 a 4 metri (a seconda del modello) e per un massimo di 30 minuti.

L'Agcm ha ritenuto che tali messaggi pubblicitari non chiarissero ai potenziali acquirenti il fatto che la vantata impermeabilità si verifica solo a determinate condizioni, «per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con utilizzo di acqua statica e pura, e non nelle normali condizioni d'uso dei dispositivi da parte dei consumatori».

Il fatto che poi ogni iPhone venisse venduto accompagnato dall'avvertenza «La garanzia non copre i danni provocati da liquidi» è stato ritenuto ingannevole nei confronti dei consumatori a causa degli «enfatici vanti pubblicitari di resistenza all'acqua», in quanto non «in grado di contestualizzare in maniera adeguata le condizioni e le limitazioni dei claim assertivi di resistenza all'acqua».

La seconda pratica commerciale ritenuta scorretta, in quanto «aggressiva», riguarda il rifiuto da parte di Apple di offrire assistenza in garanzia per quegli iPhone che risultavano danneggiati da liquidi, «ostacolando in tal modo l'esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dalla legge in materia di garanzia ossia dal Codice del Consumo».

In aggiunta al pagamento della sanzione, Apple dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento dell'Autorità sulla versione italiana del proprio sito, nella pagina dedicata agli iPhone.