Windows 10? Funziona meglio sui nuovi Mac che sui Surface

Il sistema di Microsoft in versione ARM offre prestazioni migliori sui MacBook con processore Apple M1.

02-12-2020

L'apparizione dei primi MacBook con processore M1 ha dato una risposta chiara e affermativa a quanti si chiedevano se le soluzioni basate sulla tecnologia di ARM fossero ormai sufficientemente mature da insidiare il dominio dell'architettura di Intel.

I benchmark di macOS 11 hanno mostrato come il sistema di Apple nella sua ultima incarnazione sia più rapido ed efficiente con il nuovo hardware rispetto alle prestazioni che è possibile ottenere con i Mac Intel, e ciò non ha fatto altro che portare a una nuova domanda: sarà possibile eseguire Windows sui MacBook con processore M1, e con quali prestazioni?

Sappiamo che da tempo esiste una versione di Windows 10 - chiamata Windows 10 su ARM e adoperata dai Surface Pro X che proprio su un processore ARM sono basati - che potrebbe essere adoperata per ottenere una risposta alla domanda; sappiamo inoltre che, se ancora l'hardware di Apple non supporta ufficialmente Windows 10, il motivo è da ricercarsi soltanto in questioni legate alle licenze.

Partendo da queste premesse alcuni sviluppatori hanno già provato a utilizzare Windows 10 su Arm sui MacBook con Apple M1 sfruttando una versione modificata del software di emulazione open source Qemu e l'Hypervisor creato da Apple stessa.

I primi test condotti con Geekbench su uno dei nuovi Mac hanno così mostrato come Windows 10 offra prestazioni superiori a quelle che è possibile ottenere sul Surface Pro X.

Secondo quanto riporta MacWorld, è stato ottenuto un punteggio di 1.390 nei test a singolo core e 4.769 in quelli multi-core, mentre il Surface Pro X ha dovuto fermarsi a 802 e 3.104.

Pare insomma che il processore di Apple riesca a fare meglio del Qualcomm SQ1, prodotto specificamente in collaborazione con Microsoft per il Surface: di questo passo, andrà a finire che il Pc migliore per usare Windows sarà un Mac.