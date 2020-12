Instagram e WhatsApp, inizia la causa antitrust con Facebook

L'accusa: il social network si comporta in maniera anticompetitiva.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-12-2020] Commenti (1)

Facebook ha costruito «un monopolio illegale nelle reti sociali» e «ha portato avanti per anni comportamenti anticompetitivi».

Non si tratta di semplici opinioni espresse da qualcuno che per motivi propri ha in uggia la creatura di Mark Zuckerberg: è invece parte dell'accusa che l'americana Federal Trade Commission (Ftc) ha inserito nella causa appena presentata.

L'azione legale è il frutto di «una lunga indagine condotta in collaborazione con i procuratori generali di 46 stati, del District of Columbia e di Guam».

Per tutta la sua esistenza - sostiene la Ftc - Facebook non avrebbe fatto altro che calpestare la concorrenza, facendo di tutto per eliminarla o, qualora ciò non fosse possibile, procedendo ad acquistarla: è questo ciò che è successo nel 2012, con Instagram, e ancora nel 2014, con WhatsApp.

Non solo: secondo l'accusa, Facebook avrebbe imposto «condizioni anticompetitive agli sviluppatori software», come la possibilità di accedere alle Api da parte di terzi soltanto a condizione di non sviluppare funzionalità concorrenti, al fine di «eliminare le minacce dirette contro il suo monopolio».

Lo scopo dell'azione è quello che già veniva ipotizzato alcuni mesi fa: «cancellare il comportamento anticompetitivo di Facebook e ripristinare la concorrenza», operando anche scelte radicali come la divisione da Instagram e WhatsApp.

Come spiega Ian Conner, della Ftc, l'importanza che hanno assunto le reti sociali nelle vite delle persone è tale che lasciar proseguire Facebook nella sua opera di monopolista porterebbe a sempre maggiori effetti negativi, dato che in mancanza di concorrenza non ci sarebbero né vera innovazione né possibilità di scelta.

Facebook, dal canto proprio, ha rilasciato una prima risposta pubblica dal tono vagamente sorpreso, e si riserva di precisare meglio la posizione in futuro.

Anni fa - afferma il social network in blu - la Ftc ha dato il via libera all'acquisizione di Instagram e poi a quella di WhatsApp. Ora «Il governo vorrebbe rimangiarsi tutto senza considerare l'impatto che un precedente di questo tipo avrebbe sulla più ampia comunità aziendale o sulle persone che quotidianamente scelgono i nostri prodotti».

La partita, come si può vedere, è solo agli inizi. Ma in tempi recenti i giganti della tecnologia sono sempre riusciti a schivare la minaccia di una divisione (come successe a Microsoft anni fa).