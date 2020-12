Elon Musk rivela: voleva vendere Tesla a Apple

Ma Tim Cook non l'ha nemmeno voluto incontrare.

Si sta facendo un gran parlare, in questi giorni, della possibilità che Apple stia per tornare nel mercato delle automobili elettriche con un nuovo modello che dovrebbe mostrarsi entro il 2024.

Nella discussione s'è inserito anche Elon Musk, che molti conoscono per essere il Ceo di Tesla, forse il nome più famoso nel settore dei veicoli elettrici (e che puntano a introdurre la guida completamente automatica).

Scrivendo su Twitter, Musk ha innanzitutto espresso dei dubbi circa l'innovazione epocale nel campo delle batterie che dovrebbe caratterizzare la nuova Apple Car, e in particolare il design monocella.

«Strano, se è vero» ha scritto Musk. «Una monocella è impossibile dal punto di vista elettrochimico, dato che il voltaggio massimo è circa 100 volte troppo basso. Forse si riferiscono a celle legate insieme, come il nostro pacco batterie?» si chiede l'imprenditore.

Insomma, Elon Musk non è convinto del fatto che Apple abbia davvero un asso nella manica che permetta di creare batterie più compatte delle attuali, tramite le quali ottenere una maggiore autonomia.

Non sono però soltanto le critiche rivolte alla rivale ad aver attirato l'attenzione.

In un altro tweet, Musk ha ammesso di aver cercato di vendere Tesla ad Apple - in passato, durante un momento di crisi dell'azienda - salvo vedersi chiudere la porta in faccia.

«Durante i giorni più bui del programma Model 3, ho contattato Tim Cook per discutere la possibilità di un'acquisizione di Tesla da parte di Apple (per 1/10 del suo valore attuale). Si è rifiutato di incontrarmi» ha twittato Musk.

Il motivo del rifiuto non è noto, e forse solo Cook potrebbe svelare il mistero; ma è improbabile che lo faccia.

Forse, pur avendo interesse nelle auto elettriche, Apple non voleva impegnarsi nell'acquisizione di una società che per ammissione del suo stesso amministratore delegato allora era in gravi difficoltà. O forse voleva perseguire una propria diversa strategia.

Qualunque sia la risposta, sembra certo che il settore delle auto elettriche diventerà un terreno di scontro sempre più importante nel prossimo futuro per le grandi aziende tecnologiche, e non solo per quelle che tradizionalmente si occupano di veicoli.