Robot che ballano “Do You Love Me”

No, non è grafica digitale. Sono effettivamente robot della Boston Dynamics che ballano Do You Love Me di Berry Gordy Jr, interpretata dai The Contours. Il video è stato pubblicato ieri.

L'unica cautela sulla credibilità di questo video riguarda il fatto che non sappiamo quanti ciak sbagliati ci sono stati prima di questo risultato eccezionale e non sappiamo quanto questo balletto sia ripetibile in condizioni non controllate. Né sappiamo se questo talento ritmico e soprattutto equilibristico sia applicabile in situazioni generiche nel mondo reale, o quanto durino le batterie dopo uno sforzo del genere. Però resta spettacolare lo stesso.

Boston Dynamics è ora di Hyundai per l'80%. Il robot quadrupede, Spot, è in vendita a circa 75.000 dollari. SpaceX ne usa uno per pattugliare la zona di lancio dei suoi veicoli spaziali a Boca Chica, in Texas.

Più a lungo termine, dovremo cominciare a pensare alle applicazioni possibili, desiderabili o meno, di questa tecnologia, dai soccorsi alle operazioni militari. Già ora gli equilibri di guerra sono sbilanciati dal fatto che alcuni paesi possono devastarne altri con droni invulnerabili comandati comodamente da un ufficio a diecimila chilometri di distanza dal fronte.

Ma finora c'è stato il freno dovuto al fatto che le operazioni di terra, quelle che determinano il vero controllo del territorio, richiedono di mandare truppe e quindi hanno un costo in vite umane politicamente rischioso. Nessuno vuole vedere le bare dei propri giovani soldati. Come cambieranno le cose quando per una sola delle due parti in guerra non ci sarà più da pagare questo prezzo?

Non mi preoccupano i robot. Mi preoccupano gli umani che li comandano.

Ma per ora godiamoci questo balletto.